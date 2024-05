Anziano con le stampelle derubato con la tecnica dell'abbraccio, fa arrestare i ladri

Prima l’abbraccio e il furto, poi le manette. Due 30enni sono stati arrestati dai carabinieri a Bellinzago Lombardo dopo aver derubato un anziano di 83 anni con la tecnica dell’abbraccio. È successo nella mattinata di venerdì 10 maggio, come riferito dai militari del comando provinciale.

Tutto è successo non lontano dal centro della cittadina, in via della Croce. È stato lo stesso anziano (che passeggiava sorretto dalle stampelle) a raccontare quello che era appena successo a una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Pioltello che stava transitando proprio in quel momento. L’autrice del furto, aveva nel frattempo aveva raggiunto il compagno a bordo di un veicolo, risultato poi radiato dalla circolazione ed all’interno del quale era presente il figlio della coppia di 3 anni. I due hanno cercato di scappare, ma sono stati fermati al temine di un lungo inseguimento, prima in auto poi a piedi.

La collana rubata all’anziano è stata recuperata e restituita al proprietario, l’auto sequestrata ed il minore affidato ad un parente della coppia. Gli arrestati sono stati invece condotti alla casa circondariale di Milano San Vittore, come disposto dall’autorità giudiziaria. Devono rispondere delle accuse di rapina impropria in concorso e resistenza a pubblico ufficiale