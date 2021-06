I 'ladri-attori' che derubano decine di anziani anche a Milano

Tre ladri arrestati per aver commesso decine di furti in diverse province italiane, tra cui anche a Milano. Sono stati fermati a Genova dai carabinieri lunedì 7 giungo.

I militari del Nucleo Investigativo di Genova, con il supporto dei carabinieri di Moncalieri ed Asti, hanno dato esecuzione ad una ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Genova nei confronti di tre soggetti, di origine sinti, accusati di numerosi furti.

L'indagine, battezzata Top Gun a causa del nome di uno degli arrestati, era scattata lo scorso aprile dopo un furto in abitazione denunciato nel Genovese. A seguito di quell’episodio, i carabinieri hanno monitorato i reati analoghi commessi nella zona ricollegandoli a un unico filo rosso.

Da accertamenti, infatti, è risultato che i malviventi, pregiudicati di origine sinti, due dei quali domiciliati ad Asti (At) ed uno a Nichelino (To), quasi ogni giorno partivano da casa per raggiungere province liguri e lombarde dove consumavano furti in serie ai danni di vittime anziane, con un modus operandi oramai collaudato ed estremamente efficace.

Il modus operandi dei 'ladri-attori'

Nello specifico, i ladri entravano in casa delle vittime sostenendo di dover effettuare un controllo al sistema di riscaldamento domestico o utilizzando pretesti simili, si appropriavano di piccoli oggetti come portafoto e soprammobili, per poi cederli ai complici, che dopo pochissimo si presentavano alla porta fingendosi poliziotti, esibendo ai malcapitati gli oggetti appena rubati e informandoli del furto subìto. Ma proprio in quel frangente, nel tentativo di verificare ulteriori ammanchi, le vittime fornivano preziose indicazioni ai ladri sulla collocazione dei preziosi che custodivano in casa, che venivano puntualmente trafugati, approfittando dello stato di ansia e confusione psicologica indotto nelle vittime.

Le indagini hanno ricostruito cinque furti consumati e uno tentato nella provincia di Genova, con una refurtiva che ammonta a circa 200mila euro. Sono tuttavia in corso ulteriori accertamenti per attribuire agli arrestati la responsabilità di numerosi reati commessi anche a Milano e Monza Brianza.



Nel corso del blitz scattato lunedì mattina nelle abitazioni di Asti e Nichelino (To), i carabinieri hanno rinvenuto quasi 45mila euro in contanti, numerosi monili in oro di pregio, quattro orologi, circa 130 monete d’oro, 11 radio trasmittenti, numerosi cellulari nonché l’abbigliamento utilizzato in alcuni furti. È stata anche rinvenuta e sequestrata l’auto, una potente Mercedes, usata per gli spostamenti.

Un ritrovamento è stato particolare e degno: 122 gettoni d’oro, del peso di circa un chilo e del valore di quasi 33mila euro, trafugati presso l’abitazione di un anziano pensionato lombardo di 87 anni, vinti dalla vittima nel corso di una fortunata puntata di 'Telemike' andata in onda nel lontano 1991. L’ingente ricchezza rubata era occultata in intercapedini nascoste nelle case di lusso degli arrestati, che ora dovranno rispondere dei furti in abitazione aggravati commessi in concorso. Nei confronti di uno degli arrestati è stata contestata anche la violazione delle restrizioni derivanti dalla sorveglianza speciale della polizia di Stato.