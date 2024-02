Svaligiano le case in centro a Milano e fuggono in monopattino: video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Agivano velocemente. Entravano nelle case, le svaligiavano e poi scappavano su biciclette o monopattini elettrici, a tutta velocità. Cinque persone sono state arrestate dalla polizia di Stato a Milano. Hanno tutti tra i 25 e i 30 anni, un italiano e quattro sudamericani. Sono indagati e considerati un gruppo criminale specializzato nella commissione di furti in abitazione.

La polizia di Stato, coordinata della procura della Repubblica di Milano, li ha arrestati su richiesta dei pubblici ministeri del VII Dipartimento, dopo un'indagine dei poliziotti della Squadra Mobile di Milano, guidati da Marco Calì. Gli investigatori della Seconda Sezione 'Criminalità straniera e prostituzione' hanno acquisito le immagini di tutti i sistemi di videosorveglianza delle abitazioni prese di mira.

Grazie alle immagini e a una meticolosa analisi tecnica dei dati di traffico telefonico delle zone interessate dai furti, il gruppo criminale è stato 'isolato' e identificato. Hanno tutti precedenti per reati contro il patrimonio.

Il modus operandi era sempre uguale: uno di loro rimaneva in strada a fare da 'palo' mentre gli altri, dopo essersi introdotti all'interno dei condomini approfittando dell'uscita di un condomino, entravano negli appartamenti forzandone le porte o le finestre. Mettevano, quindi, a segno il colpo in brevissimo tempo prima di fuggire a bordo di biciclette o monopattini elettrici, riuscendo in tal modo a dileguarsi velocemente e rendere difficile un loro eventuale inseguimento.

La successiva attività investigativa ha poi permesso agli investigatori milanesi di acquisire gravi e fondati elementi probatori in ordine alla responsabilità dei cinque arrestati per 7 furti in centro a Milano. Tutti 'lavoretti' portati a termine tra aprile e dicembre 2023 e sempre con la stessa tecnica.