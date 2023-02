Si iscrivono alla Virgin per svaligiare gli armadietti: arrestati

Si erano iscritti alle palestre Virgin Active per rubare dagli armadietti degli spogliatoi. Nei guai un 38enne e una 40enne, entrambi romeni, colti in flagranza dopo aver sottratto orologi di lusso, carte di credito e contanti. La coppia è stata fermata a Roma, ma aveva messo a segno colpi anche a Milano, Torino, Brescia, Verona e Bologna.

Durante una perquisizione, la polizia ha trovato al 38enne diversi attrezzi per lo scasso, la somma di 415 euro, il badge usato per entrare in palestra, e due bracciali di gomma con i quali poteva accedere a qualsiasi struttura sportiva Virgin Active.

(La refurtiva)

Nella borsa della donna, invece, sono state trovate diverse banconote, per un totale di 6.520 euro. Le indagini hanno rivelato come la coppia operasse in tutt'Italia, ricorrendo a documenti falsi e travestimenti. Nel giro di 15 giorni, associati alla loro tessera, risultavano 56 ingressi nelle palestre di varie province: probabilmente si trattava di sopralluoghi finalizzati ai furti. I due presunti ladri sono stati denunciati.