Il finto imprenditore milanese con 'kit', drone e walkie-talkie per rubare

Si è presentato come il titolare di una ditta di costruzioni residente nel Milanese, ma si trattava di una bugia. Durante un controllo dei giorni scorsi a Fidenza (Pr), conducente e due passeggeri di un furgone sono stati scoperti con una sorta di kit per rubare, che includeva attrezzi per lo scasso, ma anche un drone di ultima generazione e vecchi cellulari usati come walkie-talkie. I tre, di cui uno residente a Milano, sono stati denunciati.

Tutto è iniziato quando i carabinieri hanno notato il camioncino aggirarsi per una zona residenziale. Da un controllo della targa, è venuto fuori che il veicolo era usato da persone con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Fermato, il guidatore, che non aveva con sé nessun documento, ha sostenuto di aver dimenticato tutto a casa, dichiarandosi un 40enne residente in provincia di Milano, titolare di un'azienda edile, che si trovava in zona per dei sopralluoghi.

Da alcune verifiche, in pochi minuti i militari hanno invece accertato che l'uomo, 40 anni, era un pluripregiudicato pugliese, senza patente perché revocata. I passeggeri, invece, erano uno di Milano, incensurato, e uno di Cerignola, con molti precedenti per furti e rapine. Nel furgone, poi, sono stati trovati i numerosi attrezzi da scasso, i vecchi cellulari usati come ricetrasmittenti e il drone, utile a sorvegliare dall'alto le zone che venivano scelte per i colpi.

Tutto è stato sequestrato; il mezzo sottoposto a fermo amministrativo; e i tre uomini, invece, hanno ricevuto una denuncia per porto di materiale da scasso. Il conducente, inoltre, è stato denunciato a piede libero per sostituzione di persona e guida con patente revocata, ricevendo 5mila euro di multa. Per i tre sono state anche attivate le procedure per il foglio di via.