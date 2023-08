Cercano di rubare davanti a casa di La Russa: bloccati dalla "scorta"

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver cercato di rubare all'interno di un'auto parcheggiata in via Baldissera a Milano, zona Porta Venezia, davanti a casa del presidente del Senato. È successo nella mattinata di domenica 13 agosto, come riferito da via Moscova.

A capire quello che stava succedendo e ad allertare il nucleo radiomobile sono stati i militari del terzo reggimento Lombardia, personale di vigilanza fissa che sorveglia la casa del presidente del Senato Ignazio La Russa. I carabinieri, più nel dettaglio, hanno notato due persone che stavano forzando la portiera di un'automobile, sono intervenuti bloccando il 16enne, mentre l'altro è riuscito a divincolarsi e scappare.

Il giovane, cittadino algerino, è stato arrestato con l'accusa di furto in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Il 19enne, infatti, una volta in caserma ha cercato di tirare un pugno a un carabiniere.