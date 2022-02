La banda dell'alba: i ladri che hanno messo a segno 98 colpi, tutti prima delle 7

Tre, tutti esperti del settore, si occupavano dei colpi, con una sola regola: mai fare più tardi delle sette del mattino. Due, compagni nella vita e nel lavoro, indossando gli abiti degli imprenditori, avevano il compito di far fruttare - e non poco - il bottino. Gli altri quattro, i "manovali", erano diretti collaboratori dei commercianti e dovevano "semplicemente" curare la fase di smontaggio, evidentemente ben consapevoli della provenienza di quelle auto su cui mettevano le mani.

Nove persone sono state arrestate nella notte dai carabinieri della compagnia di Desio in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Monza con le accuse, a vario titolo, di "associazione per delinquere finalizzata ai furti di auto e al riciclaggio". I nove - cinque finiti in carcere, due ai domiciliari e due colpiti con l'obbligo di dimora nel comune - sono ritenuti parte di una vera e propria banda specializzata nel rubare macchine e nel rivendere poi, anche online, i pezzi delle vetture.

L'indagine dei militari, stando a quanto riferito in una nota, è iniziata con l'arresto in flagranza di uno dei presunti membri del gruppo, un 40enne che era stato bloccato pochi mesi fa a bordo di un veicolo poi risultato rubato pochi minuti prima. Approfondendo gli accertamenti su di lui, i carabinieri sono arrivati ai tre della banda che - secondo le indagini - avevano il compito di rubare materialmente le auto. Capitanati da un 67enne da sempre specializzato nei furti di macchine, in pochi mesi i tre sarebbero stati in grado di mettere a segno 98 colpi, agendo sempre - sempre - tra le 5 e le 7 del mattino.

Diverse le tecniche adottate per far sparire le vetture: dall'utilizzo del jammer, un dispositivo in grado di disturbare le frequenze degli allarmi, fino alla più tradizionale tecnica della spinta, con il veicolo da rubare che veniva spinto, appunto, da un'altra macchina in uno dei capannoni della banda, sparsi tra Bovisio Masciago, Seveso, Paderno Dugnano e Ornago. Lì poi entravano in gioco i "collaboratori" che dovevano cannibalizzare le macchine, ricavando i pezzi di carrozzeria e meccanici da rivendere.

Ed è qui che entrebbero in gioco un imprenditore 54enne e la sua compagna, titolare effettiva della società, che avrebbero commissionato i colpi e si sarebbero occupata di immettere sul mercato i ricambi, sia online, sia in un negozio fisico. I militari, al termine delle indagini, hanno sequestrato anche tre capannoni - al cui interno sono stati ritrovati migliaia di pezzi di auto -, un terreno agricolo dove era stata costruita una struttura per smontare le macchine lontani da occhi indiscreti, oltre che l'abitazione della coppia di imprenditori, per un valore totale di 600mila euro.