Presi i ladri che svuotavano le auto in centro (con il cornetto portafortuna)

Il cornetto portafortuna, evidentemente, di fortuna ne ha portata poca. Due uomini, un 21enne e un 26enne, entrambi cittadini cileni, sono stati arrestati martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver svuotato due macchine che erano parcheggiate in centro città.

A fermarli sono stati gli agenti della VII sezione dell'Upg, che stavano effettuando dei servizi in zona dopo che negli ultimi mesi erano stati denunciati sette colpi a bordo auto praticamente identici. Verso le 19, orario in cui erano avvenuti i precedenti blitz, i poliziotti hanno concentrato la loro attenzione sui due, che continuavano a muoversi con fare sospetto tra le vetture.

Senza sapere di essere osservati, poco dopo, il 21enne e il 26enne sono entrati in azione. Alternandosi nei ruoli di palo, i due hanno spaccato i vetri di una Bmw serie 1 e di una Toyota Hcr che erano all'angolo tra via Marina e via Boschetti, portando via dalla prima auto due scatole Amazon con dei vestiti all'interno e dalla seconda uno zaino con all'interno abiti e scarpe. A quel punto, gli agenti sono intervenuti e li hanno arrestati.

Addosso ai due sono stati trovati un punteruolo di metallo di 14 centimetri, usato proprio per rompere i finestrini dei veicoli, e un cornetto portafortuna. Il lavoro degli investigatori prosegue adesso per accertare se ci sia la mano dei due dietro gli altri furti avvenuti nelle scorse settimane.