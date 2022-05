L'uomo con 41 nomi e il complice: così svaligiavano le auto a Milano

Il primo passo era squarciare le gomme. Poi bastava attendere che la preda designata arrivasse per entrare in azione e colpire. Due uomini, un 43enne e un 47enne, entrambi cittadini algerini con precedenti e irregolari in Italia, sono stati fermati nei giorni scorsi dalla polizia perché ritenuti responsabili di numerosi furti a bordo auto commessi a Milano.

Video | Così agivano i ladri

A bloccarli sono stati gli agenti della II sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Vittorio La Torre, che da giorni erano sulle tracce di due ladri che avevano messo a segno una serie di blitz in zona Portello. Le indagini sono partite guardando un video registrato da una telecamera di videosorveglianza di via Traiano, che aveva ripreso perfettamente uno dei raid della coppia.

I due, senza sapere di essere filmati dall'occhio elettronico, avevano tranciato con un coltello la gomma di un'auto e appena il proprietario era tornato avevano approfittato delle operazioni di cambio gomma per far sparire il suo computer e il trolley dall'abitacolo. Lunedì i due complici sono ricomparsi di nuovo in via Traiano, forando gli pneumatici di due macchine per poi nascondersi in attesa di svaligiare i veicoli.

Questa volta, però, l'attesa è stata interrotta dall'arrivo degli agenti, che li hanno bloccati e portati in questura, dove è stato accertato che il 47enne è stato identificato nel corso della sua carriera criminale con ben 41 identità differenti. I presunti ladri sono quindi stati indagati e accompagnati presso il Cpr di Torino, il centro di permanenza per i rimpatri, in attesa di essere accompagnati in Algeria.