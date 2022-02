Il ladro che rubava le Porsche in un minuto tradito dalla sua stazza

Sessantaquattro secondi esatti. Poco più di un minuto per mettere a segno un colpo pulito, da professionista, perfetto. O quasi. Perché c'era una cosa che proprio non poteva nascondere, che non è passata inosservata agli occhi dei testimoni e che alla fine ha tradito lui e il complice. Due uomini - due italiani di 52 e 55 anni, entrambi pregiudicati - sono stati arrestati nelle scorse ore dalla polizia perché accusati di aver rubato una Porsche 911 da 50mila euro lo scorso 5 settembre in via Pontaccio, in zona Brera a Milano.

A incastrare i due sono stati gli agenti del commissariato Centro, che hanno ricevuto una grossa mano dalle telecamere di videosorveglianza del comune, che hanno ripreso gran parte del blitz. Nelle clip si vedono i due arrivare insieme a un terzo uomo, per ora rimasto ignoto, a bordo di una Fiat. Uno dei due scende dall'auto e resta a fare da palo, mentre l'altro sparisce per poi riapparire sulla Porsche. Alle 20.55 e 25 secondi lo si nota camminare a piedi all'inizio della strada e alle 20.56 e 29 lo si vede ripassare nello stesso esatto punto, ma alla guida della supercar dopo aver forzato - con estrema facilità - la portiera della macchina e il blocchetto di accensione.

Il raid del ladro, senza che lui se ne accorgesse, era avvenuto sotto gli occhi di due passanti i quali, ascoltati dalla polizia, hanno raccontato di essere rimasti impressionanti dall'imponente mole fisica dell'uomo e dalla sua agilità nel salire in auto. Mettendo insieme le tessere del puzzle, e anche grazie al lavoro tecnico di analisi sul traffico telefonico, gli agenti sono arrivati al 52enne e al 55enne, che ora sono ai domiciliari.

La macchina era invece già stata ritrovata a novembre in un box di Bareggio. Sulla Porsche erano state sistemate targhe nuove e verosimilmente da lì a poco la macchina sarebbe stata portata fuori Italia. Sparendo per sempre.