I due uomini e la donna sulla Nissan Juke che svaligiavano le auto a Milano

Una donna e due uomini sono stati arrestati dalla polizia di Milano perché sorpresi a rubare all'interno di un'auto in sosta. A mettere le manette ai tre sono stati gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato di Villa San Giovanni impegnati in un servizio mirato per contrastare il fenomeno dei furti sulle auto ferme a bordo strada.

Sabato pomeriggio, durante i controlli del territorio attorno a viale Monza, piazzale Loreto e corso Buenos Aires, gli uomini del commissariato hanno notato che una Nissan Juke nera percorreva le strade a bassa velocità. Alla guida dell'auto c'era una donna ed era in compagnia di due uomini. Insospettiti dal loro modo di fare, gli agenti hanno deciso di francobollarsi alla Nissan.

Furti nelle auto in sosta, tre arresti

Piano piano e continuamente alla ricerca spasmodica di un'auto da svaligiare, i tre si sono spostati dalla zona attorno a corso Buenos Aires verso il sud. Il gruppetto percorreva le vie metodicamente me per i motivi più disparati - passanti, forze dell'ordine nei paraggi o veicoli di passaggio - doveva rinunciare di volta in volta alle vetture messe nel mirino.

Questo fino a quando, intorno alle 17, in via Cadore, nei pressi dei giardini di Largo Marinai D'Italia, non hanno "battezzato" l'auto e l'istante perfetto. Così, mentre la donna alla guida del suv della Nissan restava ad aspettarli con il motore acceso, la coppia di ladri forzava il finestrino per entrare nell'abitacolo.

Solo allora, sono intervenuti i poliziotti e hanno arrestato i tre. Sono due trentenni, originari di Libia e Algeria, e una quarantenne marocchina. I tre sono accusati di furto e l'arrestato è scattato in flagranza di reato. Nella loro vettura poi, i tre avevano diversi oggetti che secondo i poliziotti sono quasi certamente il frutto di altri colpi nelle auto in sosta.