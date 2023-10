Tre macchine rubate in una notte a Milano: presi i ladri con le lettere adesive

Una notte di "straordinari". Poi le manette. Tre uomini - un 22enne, un 28enne e un 57enne, tutti cittadini italiani con precedenti - sono stati arrestati venerdì scorso dai carabinieri della compagnia di Corsico dopo aver rubato tre macchine nel giro di poche ore.

I tre, stando a quanto ricostruito dai militari, in una solo notte hanno rubato una Ford Puma in via Zanella - poi trovata in via Madre Teresa di Calcutta -, una Ford Kuga in via Sidoli - recuperata in via Valsesia - e una Fiat 500L in via Manzoni, ritrovata in via San Romanello.

Dopo aver bloccato i tre, i carabinieri hanno perquisito le loro abitazioni sequestrando due disturbatori di frequenza, 38 adesivi di lettere e numeri utilizzati per cambiare le targhe - così da sfuggire a eventuali controlli -, un rilevatore di radiofrequenze, una radio portatile sintonizzata sui canali delle forze di polizia, 4 centraline decodificate e 57 chiavi vergini, pronte per essere "associate" ai veicoli rubati. Il 22enne, il 28enne e il 57enne sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza, mentre le macchine rubate sono state restituite ai proprietari.