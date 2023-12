Il duo che rubava nelle auto con la tecnica per aprire le vetture parcheggiate

Un metodo consolidato, seppur “semplice”, per racimolare quanto più bottino possibile dalle vetture degli ignari automobilisti. Ieri sera, 17 dicembre, la polizia ha arrestato in flagranza di reato due italiani di 47 e 43 anni per tentato furto aggravato in concorso.

Gli agenti li hanno beccati intorno alle 21.30 in via Fantoli, tra Mecenate e Forlanini. I due si sono avvicinati a bordo di un’auto che si è affiancata a due veicoli parcheggiati lungo la strada. Si sono fermati e sono scesi dalla vettura. Uno dei due si è posizionato in modo da fare da “palo”, mentre l’altro ha iniziato ad aprire diverse automobili con un arnese per poi rovistare all’interno in cerca di refurtiva.

Alla vista degli agenti hanno cercato di scappare, ma sono stati bloccati in tempo. Dai controlli è emerso che il duo era già stato arrestato diverse volte per lo stesso reato. In macchina avevano uno spadino in acciaio con la punta a forma di chiave con testa esagonale, usato per aprire i veicoli, poi una chiave inglese e una torcia: tutto il necessario per i colpi.