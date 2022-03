La casa piena zeppa di merce rubata: bottino da oltre 30mila euro

Il segreto era tutto nel jammer, un apparecchio elettronico in grado di disturbare le frequenze. Le vittime, ignare, erano convinte di aver chiuso l'auto e andavano via, lasciando così strada libera ai ladri.

Tre uomini sono stati fermati mercoledì a Milano dopo un controllo della polizia locale e sono fortemente sospettati di essere coinvolti in una serie di furti a bordo auto avvenuti negli ultimi giorni sotto la Madonnina. I guai per i tre sono iniziati quando i ghisa li hanno notati nella zona di piazza Gae Aulenti mentre si aggiravano con fare sospetto attorno alle macchine parcheggiate. Fermati, i tre sono stati trovati in possesso di un jammer, un dettaglio che confermerebbe il loro "lavoro".

I primi due - un 26enne e un 31enne, entrambi algerini - hanno consegnato agli agenti dei documenti falsi e sono quindi stati arrestati in flagranza, mentre il terzo - un 40enne - è risultato irregolare in Italia ed è stato denunciato a piede libero. Durante i controlli, i vigili hanno trovato tra gli effetti personali di uno dei due finiti in manette le chiavi di un appartamento di via Pirelli, al cui interno sono stati trovati computer, fotocamere, un kit medico, anelli, caschi da moto e altri oggetti - scrivono da piazzale Beccaria in una nota - "evidentemente proventi dei furti commessi nelle auto in sosta nella vicina piazza Gae Aulenti". Parte della refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari mentre continuano gli accertamenti sui tre uomini.