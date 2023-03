Spaccano 5 auto in strada a Milano per rubare

Prima hanno danneggiato 5 auto parcheggiate per strada per rubare al loro interno, poi sono finiti in manette. Due uomini di 45 e 31 anni sono stati arrestati dai carabinieri in via Luigi Zoja a Milano (zona via Novara) per furto nella notte tra giovedì e venerdì 24 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 4 del mattino quando un residente ha chiamato il 112 segnalando la presenza di due ladri che stavano rubando all'interno di altrettante auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno li hanno braccati e arrestati.

Durante gli accertamenti è emerso che i due (già noti alle forze dell'ordine) avevano danneggiato altre tre macchine parcheggiate nelle vicinanze. Per loro sono scattate le manette, sono stati accompagnati in caserma e arrestati con l'accusa di furto.