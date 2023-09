Sette colpi in tre mesi: il ladro col tombino incastrato da questi video

In manette un 31enne: è accusato di sette furti in bar e ristoranti

Il tombino come ariete. Poi la fuga col bottino. Un uomo di 31 anni, un italiano residente a Busto Garolfo, è stato arrestato nei giorni scorsi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare perché accusato di una serie di furti in bar e ristoranti di Villa Cortese, Dairago e Arconate.

Il 31enne è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza di alcuni dei locali colpiti, che hanno mostrato come il ladro si creasse un varco d'ingresso sfondando la porta e portasse poi via i soldi dalle macchinette da gioco o dai distributori automatici.

Tra marzo e giugno, secondo le indagini dei carabinieri che hanno poi portato all'arresto, il seriale sarebbe entrato in azione sette volte. Accusato di furto aggravato, l'uomo si trova ora ai domiciliari.