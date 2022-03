Rubano 700 batterie degli scooter elettrici per rivenderle: 19 arresti

Un gruppo ben rganizzato che prendeva di mira gli scooter elettrici in sharing, rubava le batterie e le rivendeva. La polizia lo ha scoperto arrivando ad arrestare 12 italiani pregiudicati, che ora dovranno rispondere di furto, ricettazione e riciclaggio.

Dopo l'indagine coordinata dalla procura milanese, gli agenti hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 19 persone, di cui 12 sono finite in manette per aver fatto parte di un'associazione a delinquere che aveva come principale attività il furto di pacchi di batterie degli scooter elettrici, che poi venivano rivenduti.

700 in totale i furti di cui sarebbero responsabili gli indagati, avvenuti tra il 2020 e il 2021. La Squadra mobile di Milano - con il supporto dei commissariati Greco Turro e Sempione, delle Squadre mobili di Benevento, Foggia, Livorno, Rovigo e del Reparto prevenzione crimine Lombardia - ha perquisito le abitazioni degli arrestati e di altre persone coinvolte a vario titolo.