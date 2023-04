I "ladri ciclisti" che vanno a rubare nei locali a bordo delle bici rubate

Sulle bici, rubate, per andare a rubare. Tre uomini - due italiani di 28 e 37 anni e un cileno di 26, tutti pregiudicati - sono stati arrestati martedì mattina a Truccazzano, nel Milanese, con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo aver messo a segno una serie di blitz.

A bloccarli sono stati i carabinieri che verso le 5 hanno incrociato i tre, tutti in bici, in via Anguissola. Dopo aver visto la pattuglia, i "ciclisti" hanno cercato di allontanarsi nelle vie laterali, ma quella loro mossa ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei militari, che li hanno quindi rincorsi, raggiunti e fermati.

I tre sono stati trovati in possesso di computer, tablet, casse stereo e bottiglie di vino: tutti oggetti che sono poi risultati rubati poco prima da un ristorante e due bar di Cassano d'Adda. Due delle tre bici, invece, erano state portate via durante un furto in abitazione avvenuto a Rivolta d'Adda, nel Cremonese. Il 26enne, il 28enne e il 37enne sono stati arrestati e messi agli arresti domiciliari. Il bottino è invece stato restituito ai proprietari.