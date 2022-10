Furto affare di famiglia: la figlia ruba le borse da Vuitton, il papà le nasconde

Lei si occupava dei blitz in centro. Lui, suo papà, di nascondere la refurtiva. Una donna di 45 anni e suo padre di 67, entrambi italiani, sono finiti nei guai giovedì a Milano dopo un furto commesso all'interno della boutique di Louis Vuitton in via Montenapaleone, in pieno centro città.

L'allarme è scattato verso le 14, quando l'addetto alla sicurezza del locale ha sorpreso la 45enne mentre cercava di allontanarsi con una borsa dal valore di 2.500 euro. All'arrivo della polizia, proprio il vigilantes ha segnalato agli agenti che due giorni prima la stessa donna era sparita dal negozio portando via altre tre borse, per un prezzo totale di 5.500 euro.

A quel punto i poliziotti hanno perquisito casa della signora e hanno effettivamente trovato il bottino, che suo padre aveva cercato di far "sparire". Risultato: lei è stata arrestata con l'accusa di tentato furto aggravato, lui è stato indagato per favoreggiamento.