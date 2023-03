I ladri amanti del Carrefour che ne svaligiano tre in tre ore

Un colpo all'ora. Con una costante incrollabile. Due ragazzi - due 18enni, entrambi cittadini marocchini - sono stati arrestati nella notte tra lunedì e martedì a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo essere stati sorpresi a rubare all'interno del Carrefour di via Vigilio Inama.

A bloccarli, verso le 4, sono stati gli agenti delle volanti, allertati dall'allarme del supermercato. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno notato la saracinesca aperta e la porta forzata e hanno visto i due che si aggiravano tra le corsie. Dopo un breve inseguimento all'interno del super, i 18enni sono stati bloccati e trovati in possesso di 260 euro che avevano appena rubato da una cassa.

Durante le fasi dell'arresto, gli investigatori sono stati informati di altri due furti appena messi a segno nei supermercati dello stesso marchio in piazza Guardi e in via Sismondi, sempre in zona, tra l'una e le quattro di notte. Dalle immagini di videosorveglianza agli agenti è bastato poco per riconoscere che i due ladri entrati in azione erano proprio i ragazzi fermati all'interno del Carrefour di via Inama. Per loro, che negli altri due "colpi" avevano raccolto 40 euro, sono quindi scattate le manette.