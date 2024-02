La banda dei colpi extra lusso a Milano e l'uomo legato col guinzaglio del cane

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Orologi e gioielli. Borse e maglioni. Soldi contanti e perle. Bottini extra lusso di colpi extra lusso. Quattro uomini sono stati arrestati, mentre un quinto è ricercato, nell'ambito di un'inchiesta della polizia su una serie di furti in casa a Milano. Le manette sono scattate per il 28enne argentino Alexander Salustio Orellana, per il 23enne cileno Nicola Alvarado Ibanez, per il coetaneo e connazionale Alejandro Veliz Carreno e per il 29enne, anche lui cileno, Eduardo Ramirez Gonzales.

I quattro, più il complice per ora fuggito, hanno colpito ben sei volte tra il 23 luglio e il 12 ottobre 2022. I fari degli investigatori su di loro si sono accesi la notte del 7 agosto, quando - stando alle indagini - Orellana e il ricercato sarebbero entrati in un appartamento di via Arena e sarebbero stati sorpresi dal figlio del proprietario, in quel momento fuori città. A quel punto, i due lo avrebbero colpito, gli avrebbero coperto la testa con una giacca e lo avrebbero poi legato con un guinzaglio per cani, chiudendolo nel bagno. Dopo aver cercato di forzare la cassaforte con un flessibile e un martello, i ladri erano stati "disturbati" dall'arrivo delle volanti ed erano fuggiti dai tetti con bracciali, orecchini e collane.

Indagando su quel raid con tanto di sequestro di persona, gli uomini della II sezione della squadra mobile - guidati da Giovanni Calagna - hanno isolato due numeri di cellulare e un'auto, una Volkswagen Golf, che erano presenti il 23 luglio precedenti fuori da un'abitazione all'Arco della Pace ripulita dai ladri. Lì la banda - in quell'occasione composta da Orellana, Ibanez e sempre dal ricercato - aveva portato via un Patek Philippe da 160mila euro, più di 10mila euro in contanti, un bracciale Valentino e un anello Cartier per un bottino totale di 200mila euro.

Quei due telefoni e quella macchina sono poi risultati riconducibili proprio a Orellana, incastrato da una ricevuta - con nome e cellulare - di un'autofficina di Rozzano in cui aveva portato la macchina. Da lui i poliziotti, coordinati dal pm Rosario Ferracane, sono arrivati agli altri uomini del gruppo e agli altri colpi, messi però a segno senza lo stesso 28enne e senza l'uomo ora latitante che si erano allontanati dall'Italia a causa del clamore mediatico suscitato dalla violenta rapina del 7 agosto. Le due defezioni, però, non hanno fermato la banda, che avrebbe messo a segno altri quattro blitz: il 30 settembre in via Savona - 23mila euro di bottino - il 7 ottobre in via Pagano - orologi, borse, penne e altri oggetti di valore spariti - il 9 ottobre in piazza Ferravilla - da dove avevano portato via di tutto, anche maglioni e sciarpe di cachemire - e il 12 ottobre in viale Giovanni da Cermenate.

Quella sera la squadra mobile era intervenuta in flagranza, ma i ladri avevano speronato la loro macchina ed erano riusciti a scappare. Per poche ore, però. Ibanez era stato fermato a Sesto San Giovanni mentre con la compagna e i figli cercava verosimilmente di fuggire e Carreno il giorno successivo a Milano, localizzato grazie al cellulare. A dicembre 2022 è poi arrivata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip Luca Milani e sono iniziate le ricerche degli altri tre che mancavano all'appello.

Il primo a "cadere" è stato Gonzales, preso in Francia. Poi è stata la volta di Orellana, che insieme all'altro complice era stato arrestato anche in Svizzera - per lo stesso reato - prima di essere scarcerato e sparire nel nulla. Gli uomini della mobile ad agosto del 2023 lo hanno rintracciato a Buenos Aires grazie ad alcune immagini pubblicate su Instagram e i poliziotti argentini lo hanno fermato. Messo ai domiciliari è però fuggito prima di essere bloccato di nuovo una ventina di giorni fa in Cile. Ora continua la caccia al quinto uomo.