La finta volontaria della parrocchia che ruba in casa degli anziani

Sulla carta una donna pronta a spendersi per il prossimo, ad aiutare. Nella realtà, secondo le indagini, una ladra. Una donna di 46 anni, una cittadina italiana con precedenti alle spalle, è stata arrestata martedì dal "Pool anti truffe" della procura di Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa perché la 46enne è accusata di aver svaligiato casa di due anziani.

In quell'appartamento, stando a quanto ricostruito dall'indagine coordinata dai magistrati del IV dipartimento, la ladra sarebbe entrata fingendosi la volontaria di una parrocchia maneghina. Conquistata la fiducia delle vittime, avrebbe poi cominciato a rovistare nell'abitazione, portando via gioielli e denaro prima di scappare e far perdere le proprie tracce.

Gli anziani, appena capito cosa era successo, hanno subito dato l'allarme alle forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti gli specialisti del pool, composto da agenti di polizia locale e polizia di Stato. Grazie alle prove raccolte nel primo sopralluogo - soprattutto le impronte digitali - poliziotti e ghisa sono riusciti a incastrare la 46enne. Che ora è finita in manette.