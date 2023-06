Furti nei bar, case e fuori dalle chiese: arrestata 31enne

Una donna di 31 anni è stata arrestata e posta ai domiciliari per una serie di furti commessi tra Milano, Savona e Brescia. A fermarla, notificandole un provvedimento di pena residua da scontare per oltre sette anni, i carabinieri di Agrate Brianza, nei giorni scorsi. I furti, secondo quanto accertato dal Tribunale di Milano, sono stati commessi tra il 2010 e il 2015, e sono almeno sette.

La lista dei colpi della donna inizia per la verità quando era ancora minorenne. Per quanto riguarda quelli ora contestati, si comincia con un anziano derubato a Cologno Monzese, nel 2010, nei pressi di una chiesa: la donna lo ha avvicinato chiedendogli l'elemosina, poi gli ha rubato il portafogli. Nel mese di luglio del 2012 ha tentato un furto in abitazione a Pietra Ligure, nel Savonese, venendo però sorpresa dai proprietari di casa e arrestata dai carabinieri. Poco più tardi, a ottobre, è stata arrestata a Rovato, nel Bresciano, sempre per un tentato furto in casa.

Le condanne

E le è andata male anche a settembre 2015, quando il proprietario di un negozio, a cui aveva sottratto l'incasso, l'ha immobilizzata in attesa delle forze dell'ordine. Per questo furto, il Tribunale di Milano l'ha condannata nel 2019. E ancora, il Tribunale di Monza si è occupato di lei nel febbraio 2020, in seguito alla denuncia di furto ai danni di un anziano dentro un bar di Sesto San Giovanni.