Un pezzo di plastica e un paio di calzini: così i ladri rubano nelle case a Milano

La plastica per far scattare la serratura. I calzini per non lasciare impronte. Due donne - una 18enne e una 22enne, entrambe cittadine croate con precedenti - sono state arrestate sabato pomeriggio a Milano con l'accusa di tentato furto in abitazione dopo essere state sorprese mentre si introducevano in un condominio di via Torino, in pieno centro città.

A bloccarle, verso le 18.30, sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che le hanno notate uscire da un negozio per poi fermarsi davanti all'edificio al civico 23. Intuito che le due stessero per entrare in azione, i poliziotti le hanno tenute d'occhio e hanno così potuto vedere in diretta la più giovane che apriva il portone usando come "leva" un pezzo di plastica ritagliato da un flacone di detersivo. Appena le due hanno fatto accesso nel palazzo, gli investigatori sono intervenuti e le hanno arrestate. Loro stesse hanno consegnato due cacciaviti e due paia di calzini, che avrebbero utilizzato per coprire le mani e non lasciare impronte.

Mezz'ora prima, sempre in via Torino, in manette sono finite anche una 22enne e una 26enne - anche loro cittadine croate - che avevano appena cercato di derubare una turista all'interno del negozio Odstore. Scoperte dalla vittima, le due hanno reagito graffiandola al volto prima di essere ammanettate.