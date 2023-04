La banda di milanesi e le 26 case svaligiate in pochi mesi

Scacco alla banda di ladri che nei mesi scorsi ha messo a ferro e fuoco diversi centri abitati del Nord Italia, soprattutto nelle province di Verona, Vicenza e Brescia. In manette quattro persone - sono accusate di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione - a cui vengono contestati ben 26 episodi di furti in casa, di cui 13 a Verona e provincia e quattro nel Bresciano.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Verona, sono scattate a partire da alcuni episodi di fine inverno, con una serie di furti in abitazione in orario pomeridiano a Verona e provincia. In particolare, nel quartiere di San Massimo, nella città scaligera, alcuni individui erano entrati in un'abitazione e avevano divelto un'intera cassaforte a muro: mentre la stavano caricando in auto erano stati avvistati da alcuni residenti che aveva subito allertato il 112. Prima di andarsene, i ladri avevano minacciato i testimoni con un piede di porco.

A partire da quella segnalazione sono state avviate le indagini che hanno portato ai quattro arresti. "Il sodalizio - si legge in una nota del Comando provinciale dei carabinieri - operava con professionalità e metodi rodati e ben collaudati: guanti, berretti, mascherine e spostamenti su un veicolo di grossa cilindrata, al quale di volta in volta venivano apposte targhe rubate poco prima, per evitare il tracciamento attraverso i sistemi ottici di lettura installati lungo le principali arterie stradali".

Nel corso delle perquisizioni eseguite nelle abitazioni degli arrestati è stata recuperata buona parte della refurtiva - gioielli, monili in oro, orologi, borse e profumi -, oltre a 13 proiettili, mezzo chilo di hashish e un'auto rubata. I quattro arrestati vivono tutti nella città metropolitana di Milano, dove sono stati fermati.