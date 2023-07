Boom di furti in casa: tre, da quasi mezzo milione, in una giornata

Due in centro e uno in periferia. Ma tutti e tre, apparentemente, 'mirati'. Nella giornata di lunedì 24 luglio a Milano si sono registrati tre furti in abitazione con un maxi bottino che ammonta a quasi mezzo milione di euro.

Il primo a essere denunciato nella mattinata è un colpo in viale Piave, zona Porta Venezia. Dove un 36enne italiano rincasando ha trovato casa a soqquadro, cassaforte spaccata e gioielli e orologi di lusso, Rolex e Omega, spariti. Il danno, ha riferito in questura, ammonta a circa 350mila euro.

Poche ore dopo, un 32enne italiano ha avuto una disavventura analoga. Rientrando nel suo appartamento di via Facchinetti, zona Mecenate, ha trovato le stanze rivoltate e la cassaforte tagliata, da cui erano stati portati via diversi monili, del valore di alcune decina di migliaia di euro.

Infine, in serata, una coppia, 50 anni lui, 47 lei, sono tornati nella loro casa di via Quadrio, zona Sempione, ed entrando hanno subito notato la porta finestra del salotto danneggiato. Nell'abitazione mancavano circa mille euro in contanti, un Rolex da 14mila e gioielli del valore di circa 4mila.