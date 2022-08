Le ferie "costano care": tre case svaligiate a Milano, sparite tutte le casseforti

Loro in ferie, i ladri in casa loro. Triplo furto in abitazione nelle scorse ore a Milano, dove soltanto nella giornata di domenica la polizia ha scoperto tre diversi colpi messi a segno in diverse zone della città. Unico comune denominatore tra i raid: l'assenza dei proprietari, tutti fuori in città.

Il primo allarme è scattato alle 9.30 da via Longarone, in zona Quarto Oggiaro. Un 30enne appena tornato dalle ferie, è rientrato nel suo appartamento - che si trova al primo piano - e ha trovato le stanze completamente a soqquadro per poi rendersi conto che era sparita la cassaforte, smurata e portata via dai ladri insieme ai 1.500 euro in contanti e i gioielli che c'erano all'interno.

Un colpo praticamente fotocopia a quello scoperto circa mezz'ora dopo in via Pagano, pieno centro città. Anche lì i malviventi sono entrati passando dalla finestra - l'abitazione è al secondo piano - e anche lì la banda ha portato via una cassaforte piena di gioielli. A chiedere l'intervento degli agenti è stata la collaboratrice domestica della proprietaria, una 72enne che si trova fuori Milano per le vacanze estive.

E lontano dalla Madonnina è anche il 51enne il cui appartamento di via del Cardellino è stato "visitato" domenica mattina verso mezzogiorno da un ladro solitario che è riuscito ad arrivare fino al quarto pianio attraverso il tubo del gas del condominio per poi scappare passando dalla stessa conduttura. Terzo blitz e terzo bottino identico: una cassaforte con dentro gioielli e monili in oro.