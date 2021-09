La domenica di due uomini (e una donna): in giro per centri commerciali a rubare con la 'borsa speciale'

Una domenica passata tra i centri commerciali. Ma a rubare. Due uomini - un 36enne cileno e un 30enne peruviano - sono stati arrestati nelle scorse ore dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato dopo aver messo a segno una serie di blitz all'interno di tre diversi mall del milanese.

Ad allertare i militari, verso le 18.30, è stato l'addetto alla vigilanza di un negozio di scarpe del centro commerciale Galleria Borromea. Il vigilante ha visto i due uscire dal locale con una borsa schermata, ma non è riuscito a bloccarli e ha dato l'allarme, segnalando che si erano allontanati a bordo di una Renault Clio.

La vettura è stata rintracciata sulla Paullese ed è stata fermata all'altezza del McDonald's. All'interno c'erano i due uomini e una donna - una 41enne dell'Ecuador -, ma soprattutto la borsa schermata e altri abiti e merce rubati nella stessa giornata alle Cupole di San Giuliano Milanese e al Fiordaliso di Rozzano.

Dopo aver recuperato le immagini delle telecamere di videosorveglianza di tutti i centri commerciali, i militari hanno accertato che a entrare in azione erano stati sempre i due uomini, mentre l'amica attendeva in auto. Per il 36enne e il 30enne sono quindi scattate le manette, la donna è stata invece denunciata per ricettazione.