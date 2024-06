La banda dello champagne che ruba solo bottiglie griffate

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Entravano nei supermercati dalla porta principale e sempre dalla porta d’ingresso si allontanavano, ma portando con loro diverse bottiglie. Tutte griffate. Tutte di champagne. Diversi i colpi fotocopia messi a segno tra i market del milanese, della Brianza e del varesotto. Secondo i carabinieri dietro ai furti - uno uguale all’altro - ci sarebbero sempre loro, la banda dello champagne. Per i presunti responsabili sono scattate le manette, colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Monza.

Le indagini sono iniziate lo scorso gennaio, dopo la denuncia del direttore di un supermercato di Cologno Monzese per il furto di alcune bottiglie di preziose bollicine francesi. I detective della stazione di Vimodrone hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza del supermercato e attraverso i video sono arrivati ai tre presunti responsabili.

Non solo, gli investigatori coordinati dalla procura di Monza si sono accorti che furti simili erano stati commessi anche in altri supermercati dell’hinterland di Milano (Turbigo, Carugate), ma anche in Brianza (a Lissone) e a Rivolta d’Adda (Cremona). Colpi avvenuti tra lo scorso ottobre e febbraio che avrebbero fruttato circa 70 bottiglie per un valore complessivo di circa 4.500 euro. Furti che, secondo i detective, sarebbero stati messi a segno dalla stessa banda.

Nelle scorse ore i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato un uomo di 25 anni ed una donna 35enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine; mentre un altro 24enne è stato colpito dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Non è ancora chiaro che fine facessero le bottiglie rubate. Sul caso sono in corso accertamenti.