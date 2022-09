Le "bad girls" che rubavano nelle chiese

Nelle chiese avevano colpito forzando i portoni d'ingresso. A casa di un'anziana erano invece riuscite a distrarla per poi portarle via tutto. Due donne - una 32enne e una 36enne, entrambe residenti a Monza ed entrambe con numerosi precedenti alle spalle - sono state arrestate con le accuse di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di debito.

Le due, finite in manette nell'operazione "Bad girls", sono state incastrate dai carabinieri di Seregno che hanno iniziato a indagare su di loro ad aprile scorso, quando il parroco di Giussano aveva denunciato il furto di circa mille euro, documenti e carte avvenuto in parrocchia. I militari, anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere comunali, avevano visto le due manomettere il portone della chiesa e le avevano viste arrivare e andare via a bordo di una Fiat punto grigia.

A quel punto, andando a ritroso, gli investigatori hanno scoperto che c'era la firma delle due anche su un blitz messo a segno nella chiesa di Caravaggio - spariti 2mila euro in contanti e un assegno intestato alla parrocchia - e a casa di una 89enne di Brugherio, che era stata trattenuta sull'uscio da una delle due mentre la complice portava via un bancomat poi usato per prelevare e per fare la spesa in un supermercato.

La 32enne e la 36enne sono quindi state bloccate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e portate a San Vittore.