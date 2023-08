Milano, tre case svaligiate nello stesso condominio: bottino da 70mila euro

Due case svuotate all'ottavo piano. Una al settimo, passando da un balcone a venti metri da terra. Triplo blitz dei ladri nelle scorse ore in un condominio di viale Giovanni da Cermenate, dove tre appartamenti sono stati svaligiati mentre i proprietari erano via.

L'allarme è scattato quando l'inquilina del settimo piano è rientrata e ha trovato la porta aperta. In sala la donna ha visto delle bottiglie lasciate sul tavolo e un coltello sul divano, segno evidente che i ladri si sono fermati lì a mangiare e bere. Stando a quanto lei stessa ha riferito, i malviventi - è abbastanza plausibile che a entrare in azione sia stata una banda - hanno portato via borse e argenteria per 25mila euro.

Proprio mentre gli agenti erano nell'abitazione al settimo piano - dove la Scientifica ha repertato tutto alla ricerca di possibili impronte -, dal piano superiore altri due residenti hanno chiesto aiuto. Da uno degli appartamenti sono stati rubati i gioielli in una cassaforte, dal valore di 15mila euro, mentre da un altro borse e cinture per 30mila euro.

Stando a quanto finora ricostruito, i ladri sono entrati nelle case all'ottavo piano forzando le porte, mentre poi si sono calati al settimo con un lenzuolo, che è stato ritrovato sul balcone di una delle due abitazioni. Sul colpo indagano i poliziotti della questura.