Fa shopping gratis in Duomo: fermato due volte in meno di un giorno

Due furti in meno di 24 ore. Sempre in centro a Milano. E a fermarlo sono stati sempre gli agenti della polizia locale. È successo nelle giornate di mercoledì e giovedì 1° dicembre; nei guai un ragazzo sudamericano di vent'anni che solo nel 2022 - secondo quanto reso noto dal comune - avrebbe messo a segno circa una ventina di colpi sempre nel cuore della città.

Mercoledì il giovane ha attirato l'attenzione di una pattuglia dei ghisa che stava attraversando il tunnel della metro in Duomo perché si stava togliendo un completo nero rubato da H&M e indossato sotto altri abiti. Il giovane ha tentato di scappare verso via Agnello ma è stato fermato dalla locale.

Giovedì, sempre in Duomo, gli agenti lo hanno bloccato mentre usciva da un negozio con un sacchetto (schermato) pieno di profumi. Le pareti della busta di carta, infatti, erano state foderate di carta stagnola per eludere i dispositivi antitaccheggio. Il fermato "non ha mai con sé i documenti ma a lui sono ascrivibili una ventina di furti analoghi solo nel 2022 - hanno puntualizzato dal comune -. Numerosi gli alias forniti ogni volta agli agenti, probabilmente nato tra il 2000 e il 2001, ha dichiarato di essere originario di Portorico, Marocco, Egitto, Perù, Cuba e probabilmente è sudamericano".