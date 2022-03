I dipendenti infedeli che rubavano farmaci dal Policlinico per rivenderli

In pochi mesi avrebbero fatto sparire medicine per 140mila euro. Tre uomini, due italiani e un egiziano, sono stati arrestati giovedì mattina dai carabinieri del Nas con le ipotesi di reato di furto pluriaggravato e ricettazione di farmaci perché accusati di aver rubato, e rivenduto, medicinali del Policlinico di Milano.

Stando a quanto ricostruito dall'indagine Cleopatra, che ha portato alle tre ordinanze di custodia cautelare, i tre sarebbero dipendenti di una società esterna che si occupa di logistica all'interno del magazzino della farmacia dell'ospedale di via Sforza.

I due italiani, sempre secondo quanto accertato dall'inchiesta coordinata dal pm Carlo Scalas, si sarebbero occupati di sottrarre materialmente i farmaci - ad alto costo - dalle stanze in cui erano custoditi. Poi, in cambio di soldi, li avrebbero ceduti al complice egiziano, che li avrebbe fatti giungere in Patria.

Una volta al Cairo, le medicine venivano rivendute ad acquirenti che ne avevano fatto richiesta. Il danno al servizio sanitario nazionale, stando ai calcoli del Nas, sarebbe di oltre 140mila euro in pochi mesi.