I ragazzini "scatenati": in 8 a rubare da Bershka, Primark, Terranova e Alcott

Quattro negozi colpiti in un pomeriggio. Una ragazza di 18 anni, una 14enne e un 17enne - tutti cittadini romeni - sono finiti nei guai lunedì sera dopo aver messo a segno una serie di furti a "Il Centro" di Rho, il mega mall che si trova nel paese milanese.

L'allarme è scattato verso le 21, quando il vigilante di Bershka ha chiesto aiuto al 112 segnalando la presenza nel locale di otto giovanissimi che stavano cercando di scappare con della merce rubata. Al loro arrivo, i militari sono riusciti a bloccare i tre - trovati con 7 capi, dal valore di circa 300 euro -, mentre gli altri sono scappati.

La più grande aveva con sé anche due sacconi pieni di vestiti, anche quelli rubati poco prima all'interno del centro commerciale. I militari hanno infatti scoperto che 10 abiti erano stati presi da Primark - per un valore di 108 euro -, 4 da Terranova per poco meno di 100 euro e altri 2 da Alcott, per un bottino di 40 euro circa. La 18enne è stata quindi arrestata con l'accusa di furto aggravato, mentre i due minorenni sono stati indagati per lo stesso reato.