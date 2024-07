L'inseguimento in centro a Milano, poi l'auto dei ladri si schianta

Un'auto che transitava ad alta velocità in viale Papiniano, a Milano, ha destato l'attenzione dei carabinieri del radiomobile sabato sera intorno alle undici e mezza. Nell'auto erano a bordo 4 persone. È partito l'inseguimento fino a piazza Cordusio, dove l'auto dei fuggitivi ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro alcuni piloni di cemento.

Tre degli occupanti sono riusciti a scappare a piedi, mentre il quarto, che sedeva sui sedili posteriori e aveva un coltello appoggiato di fianco, ha opposto resistenza tirando calci e spintoni ai carabinieri, che hanno utilizzato il taser per immobilizzarlo. L'uomo, un italiano di 29 anni con precedenti, è stato visitato dal personale sanitario del 1118.

Nelle sue tasche e dentro alcuni borsoni nel bagagliaio dell'auto sono stati trovati gioielli e altra refurtiva, provento di due furti in abitazione consumati poco prima in viale Coni Zugna, riconosciuti e poi riconsegnati ai rispettivi proprietari. Nell'auto c'erano anche strumenti per scassinare le porte, sequestrati insieme alla vettura. L'uomo è stato portato in camera di sicurezza in attesa del direttissimo.