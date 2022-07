Il ladro tifoso che ruba le magliette di Inter, Milan (dagli store) e Argentina

Fatale fu l'Argentina, per lui che è cileno. Un uomo di 25 anni, senza precedenti e regolare in Italia, è stato arrestato giovedì mattina a Milano dopo aver messo a segno una serie di furti nei negozi del centro.

A bloccarlo, poco prima dell'una, sono stati gli agenti del commissariato Centro, allertati dall'addetto alla sicurezza del Cisalfa di via Beccaria. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno ricostruito che il 25enne era entrato nel locale fingendosi un cliente, aveva preso due magliette e una canotta da basket e si era recato nel camerino. Una volta fuori, aveva riconsegnato due dei capi alla commessa e si era poi diretto verso l'uscita, dove è stato però fermato dal vigilante.

Controllando in una borsa nera che il giovane aveva con sé, gli agenti hanno trovato una maglia dell'Argentina, presa proprio da Cisalfa, una borsa e un portafogli Calvin Klein, oltre che due magliette di Inter e Milan. Ripercorrendo le sue tappe a ritroso, i poliziotti hanno verificato che poco prima lo stesso ragazzo aveva fatto "visita" agli store di Inter e Milan, che si trovano in Galleria Passarella e Galleria San Carlo. Nel negozio dei nerazzurri, senza sapere di essere ripreso dalle telecamere, aveva finto di provare un pantaloncino e la maglia, mentre in quello dei rossoneri aveva portato nel camerino due divise. Come da copione, quindi, si era allontanato con il bottino. Ma poco dopo per lui sono scattate le manette.