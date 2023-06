Nove negozi saccheggiati, ladro incastrato da un'impronta di scarpa

Nove furti fotocopia. Tutti commessi a Legnano nei quartieri di San Magno, Mazzafame, Oltrestazione e Legnarello. Tutti con un unico comune denominatore: lo stesso ladro. Il presunto autore dei furti, un ragazzo tunisino di 19 anni, è individuato dai poliziotti del commissariato di Legnano. Al giovane, già detenuto nel carcere di Busto Arsizio, è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare nella giornata di giovedì 8 giugno.

I detective di Legnano sono arrivati al 19enne al termine di indagini durante le quali hanno analizzato i filmati a circuito chiuso della zona. Lo hanno riconosciuto dai vestiti, ma soprattutto dall'impronta di una scarpa lasciata durante il furto.

Non solo, in tre episodi il ladro ha utilizzato un tondino di ferro per spaccare la vetrina dei negozi, motivo per il quale il 19enne è stato anche indagato per il reato di possesso di oggetti atti a offendere. Inoltre il malvivente sarebbe stato aiutato da un presunto complice, identificato come un tunisino di 22 anni. Nei suo confronti la procura di Busto Arsizio ha emesso un'ordinanza di divieto di dimora a Legnano.