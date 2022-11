Manager coreani derubati a Milano, nei guai un ragazzo fermato a Monza

Si sono visti portar via gli zaini con all'interno i computer e le cuffie proprio vicino all'hotel dove alloggiavano, a Milano. E così due manager di origine coreana, in Italia per un viaggio d'affari, hanno monitorato il segnale dei dispositivi che li ha portati direttamente a Monza. E hanno allertato la polizia.

La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di lunedì 14 novembre e un equipaggio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – squadra volanti è intervenuta in via Guerrazzi. Qui gli agenti hanno trovato un ragazzo corrispondente alla descrizione delle vittime che alla vista dell’auto della polizia ha cercato di cambiare direzione per evitare il controllo. Dentro il suo zaino c'erano quattro pc e un paio di cuffie.

L'uomo è stato accompagnato in questura e denunciato per ricettazione. Nei suoi confronti, inoltre, è stato avviato il procedimento amministrativo per il foglio di via obbligatorio dal comune di Monza.