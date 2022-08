L'uomo e la donna fermati mentre rubano le marmitte delle auto

Lui all'opera, lei in attesa pronta a fuggire. Un uomo di 33 anni, cittadino pachistano, e una donna di 26, cittadina romena, sono stati arrestati domenica mattina a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso dopo essere stati sorpresi mentre smontavano la marmitta di una macchina.

A bloccarli sono stati gli agenti delle volanti, allertati da un testimone che ha notato i due in azione in via Tommaso Gulli. Quando i poliziotti sono arrivati, il 26enne era piegato davanti a una Dacia Logan impegnato a tagliare la marmitta, mentre la complice era in attesa poco più avanti a bordo della loro vettura, ancora in moto.

Fermati e pequisiti, i due sono stati trovati in possesso di un'altra marmitta, evidentemente rubata poco prima, motivo per cui devono rispondere anche dell'accusa di ricettazione. Per loro sono scattate le manette.