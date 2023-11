Ruba due zaini in galleria Vittorio Emanuele, ma viene placcato dagli agenti in borghese

Furto con destrezza. Questa l’accusa nei confronti di un cittadino belga di 22 anni che ieri ha rubato gli zaini di due kazaki di 27 e 28 anni. Il furto è avvenuto poco dopo le 14 di martedì 31 ottobre in Galleria Vittorio Emanuele. L’uomo, irregolare con precedenti, è stato colto in flagrante da agenti di polizia che giravano in borghese.

Nella serata, poco prima delle 23, un secondo arresto per rapina in concorso in piazza Argentina. Un marocchino di 43 anni, con un secondo indagato di 25, ha rubato delle chiavi e del denaro a un uomo di 50 anni del Bangladesh. Il ladro, cercando di scappare, ha colpito la vittima della rapina con un pugno.

In piazzale Loreto, invece, un peruviano di 25 anni con precedenti è stato fermato per aver scippato una 34enne cinese. A placcare il ladro una guardia giurata di passaggio che ha messo in fuga il malvivente, fermato poi dalla volante che era già stata allertata. L’uomo è stato arrestato per furto con strappo.