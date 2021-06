'Fa shopping gratis' in 'Montenapo' ma viene inseguito e fermato

Ha preso un paio di mocassini e due t-shirt in un negozio 'blasonato', è uscito senza pagare e ha cercato di allontanarsi. Ma il responsabile del negozio si è accorto di tutto e l'ha inseguito. Una voltante della polizia di Stato di passaggio nella zona ha assistito alla scena e l'ha arrestato. L'accaduto sabato pomeriggio, verso le 18, all'angolo tra via Manzoni e via Montenapoleone.

A finire in manette un 38enne georgiano, irregolare in Italia e con precedenti specifici, che ora dovrà rispondere di rapina impropria. Gli agenti hanno visto il dipendente del negozio che stava cercando di bloccare il ladro e chiamava aiuto.

Poco prima era entrato nella boutique di via Manzoni, aveva nascosto scarpe e magliette e si era dato alla fuga. Raggiunto dal responsabile in strada, l'aveva spintonato e strattonato. Ma appena i poliziotti si sono accorti di quanto stava accadendo, l'hanno subito fermato, per poi trarlo in arresto.