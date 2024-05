Tenta di fare shopping gratis in Buenos Aires con la borsa schermata: arrestato

Ha attirato su di sé l’attenzione dei poliziotti in borghese mentre stava passeggiando lungo corso Buenos Aires. Quando ha rubato una borsetta schermata in un negozio con la tecnica della “borsa schermata” è stato bloccato e arrestato. È successo nel pomeriggio di venerdì 10 maggio, nei guai un uomo di 41 anni, arrestato dagli agenti della sesta sezione della squadra mobile di Milano.

Tutto è iniziato quando i poliziotti appostati durante un servizio per il contrasto dei reati predatori si sono accorti del 41enne. Lo hanno seguito fino a quando l’uomo è entrato in un negozio dove ha preso una borsetta in esposizione e l’ha nascosta in un sacchetto schermato per eludere i controlli antitaccheggio.

Successivamente è uscito allontanandosi a passo svelto verso via Spontini, ma è stato fermato dai detective. Durante la perquisizione è saltata fuori la borsetta, ma anche una tuta del valore di 90 euro con ancora il dispositivo antitaccheggio. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato.

Poche ora dopo, in via Paolo Sarpi, i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato altri tre giovani 19, 21 e 23 anni che avevano rubato un telefono.

I tre, più nel dettaglio, hanno rubato un telefono a una donna seduta a un tavolino utilizzando la “tecnica del mendicante”: due di loro si sono posizionati alle estremità del dehor con la funzione da “palo” mentre il terzo enne, con un bicchiere di carta in mano, si è avvicinato al tavolo della vittima. Quest’ultimo, dopo alcuni cenni con i complici, ha attirato l’attenzione di una ragazza chiedendo delle monete e con il suo giubbotto ha nascosto il cellulare che era sul tavolo riuscendo ad impossessarsene per poi allontanarsi. Non sono andati molto lontani: sono stati bloccati e arrestati dagli agenti all’esterno del dehor e il cellulare è stato riconsegnato alla vittima.