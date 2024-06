La banda che ruba nei negozi di corso Buenos Aires a Milano

Furti nei negozi di corso Buenos Aires: tra vestiti e cellulari. La polizia arresta quattro persone a Milano. In manette sono finiti una cilena di 52 anni, tre colombiani, due donne di 52 e 35 anni e un uomo di 51. L'accusa per tutti è furto aggravato in concorso.

Succede nel pomeriggio di venerdì, alle 16. A quell'ora gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio mirato, beccano l'uomo che dall'esterno di un negozio parlava con una delle complici dentro il locale, come dandole indicazioni. Poco dopo, dallo stesso negozio, sono uscite tre donne. E i poliziotti decidono di pedinarli.

Da lì a poco, entrano in un altro negozio della via. Lì si dividono e cercano di perlustrare l'ambiente. Poco dopo, due delle donne distraggono l'addetto alla sicurezza ponendogli diverse domande. Nel frattempo, la cinquantaduenne colombiana compra un abito d poco prezzo con l'obiettivo di distrarre anche la cassiera.

Nello stesso istante, l'uomo afferra uno smartphone, che era in carica su una scaffalatura, dell'addetto alla vigilanza. E vanno tutti via. Poco dopo i poliziotti, che aspettano che escano dal negozio, li fermano in piazzale Bacone angolo via Paracelso. L'uomo, che indossa a tracolla un marsupio il cui interno era stato schermato artigianalmente con dei fogli di alluminio, ha con sé il cellulare rubato pochi istanti prima.

La donna più giovane, nel frattempo, cerca anche di disfarsi di un dispositivo a forma di uncino e di una calamita utilizzata per rimuovere le etichette antitaccheggio dalla merce. Il tutto davanti ai poliziotti. Le manette scattano per tutti.