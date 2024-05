I ladri (con neonata e passeggino) che ripuliscono i negozi in centro a Milano

Lei, la mamma con tanto di passeggino e neonata, a fare da palo. Gli altri a colpire. Quattro persone - due uomini di 24 e 32 anni e due donne di 18 e 21, tutti peruviani - sono stati arrestati lunedì scorso a Milano con l'accusa di furto pluriaggravato in concorso dopo aver messo a segno una serie di furti in negozi del centro di Milano insieme a una loro connazionale 23enne - proprio la madre con la figlia al seguito - che è stata indagata.

A incastrare il gruppo sono stati i poliziotti della VI sezione della squadra mobile, che durante alcuni controlli in zona Duomo hanno notato i cinque uscire da un negozio di via Torino e incamminarsi verso via Spadari, dove hanno raggiunto la 23enne, che era ferma in strada con un passeggino. Arrivati in corso Vittorio Emanuele, mentre la mamma è rimasta all'esterno, i due uomini e le altre due donne sono entrati in un negozio dove hanno rubato una giacca e il pantalone di una tuta dal valore di 280 euro.

A quel punto, i cinque sono stati raggiunti e fermati dagli agenti. La 23enne con il passeggino è stata trovata in possesso di un sacchetto di carta schermato con carta di alluminio e scotch, un dispositivo per rimuovere le etichette antitaccheggio, tre paia di occhiali per un valore di circa 900 euro e quattro maglie da calcio dal valore di 95 euro ciascuna.

La 18enne invece aveva con sé una borsa schermata con dentro un paio di occhiali da sole da 350 euro, mentre alla complica 21enne i poliziotti hanno rinvenuto un altro paio di occhiali da sole da 350 euro, nascosti all’interno del gilet. Tutta la merce - hanno accertato gli investigatori - era stata rubata in negozi tra via Torino, piazza Cordusio, via Dante e corso Vittorio Emanuele.