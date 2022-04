In otto occupavano una casa popolare. Trovati cellulari, orologi e gioielli rubati

In casa nascondeva quattro smartphone, una fotocamera, una decina di orologi e diversi gioielli: molto probabilmente, il frutto di una serie di furti. Per questo l'uomo, un egiziano di 24 anni, è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione. I carabinieri della compagnia Monforte lo hanno scoperto giovedì mattina sgomberando un alloggio popolare di Aler in viale Molise 5.

Nell'alloggio vivevano otto uomini tra i 20 e i 39 anni, tutti denunciati per invasione di edificio. L'uomo risultato possessore del materiale probabilmente furtivo è stato anche denunciato per avere 'allacciato' abusivamente i cavi elettrici ad un altrui contatore e, insieme ad un egiziano di 31 anni e un algerino di 28, per essere irregolarmente in Italia.