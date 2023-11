Anziana derubata nel parcheggio del supermercato: padre e figlio nei guai

Gli hanno trovato addosso carte bancarie e un paio di occhiali. Tutti oggetti che poco prima erano stati sottratti a una 66enne. E per loro, padre e figlio di 39 e 18 anni, è scattata una denuncia per ricettazione. È successo a Vimodrone nella giornata di mercoledì 8 novembre.

Tutto è iniziato con un normale controllo a Cologno Monzese: i carabinieri hanno fermato un'auto con a bordo i due uomini e durante gli accertamenti sono saltati fuori gli oggetti che poco prima erano stati sottratti alla 66enne. Il furto, stando a quanto ricostruito dai militari, era stato consumato nel parcheggio di un supermercato di Vimodrone mentre la donna stava cercando di sistemare la sua auto in avaria. Proprio in quel frangente è stata avvicinata da due sconosciuti, uno dei quali, con toni cortesi, le ha chiesto "se fossero suoi i soldi a terra". L'anziana, pur non notando la presenza di soldi per terra, ha risposto che non erano suoi. Soltanto dopo alcuni minuti ha realizzato che nel frattempo la sua borsa, lasciata sul tappetino dell’auto, era stata rubata.

Tutti gli oggetti rubati sono stati restituiti alla donna. Non solo, i carabinieri hanno precisato che sono in corso "indagini per comprendere l’eventuale responsabilità dei soggetti denuncianti in analoghi episodi delittuosi compiuti con la stessa tecnica". Tecnica che sempre più viene utilizzata dai ladri per derubare anziani e persone in difficoltà.