La tecnica del ketchup per rubare agli anziani che hanno appena prelevato al bancomat

Dalla zona di piazzale Oberdan erano arrivate varie segnalazioni circa borseggi ad anziani subito dopo i prelievi di contanti dagli sportelli bancomat. La squadra antiborseggio della mobile si è messa in osservazione e, il 24 aprile, ha visto cinque sudamericani che armeggiavano vicino a un cestino della piazza. Si stavano spartendo dei soldi e poi hanno buttato per terra un portafogli. Gli agenti sono intervenuti per recuperare il borsellino e, nel frattempo, hanno seguito il gruppetto, che si è diretto in piazza di Santa Francesca Romana, si è appostato vicino a un uomo che stava prelevando a uno sportello e, però, si è accorto della presenza degli agenti. Che, quindi, sono intervenuti e li hanno bloccati.

Nel frattempo la prima vittima si trovava al commissariato Lambrate per sporgere denuncia. Il suo racconto: dopo avere prelevato 200 euro in piazza Gobetti, mentre camminava si è sentito colpito alla schiena. Era una bustina di ketchup, lanciata da una donna: infatti si è trovato anche delle macchie rosse sul braccio. Ha fatto in tempo a vedere la donna piegarsi e poi andarsene dall'altro lato della strada (crederà che sia stata lei a rubargli il portafogli), poi gli si è avvicinata una coppia che lo ha aiutato a pulirsi. Nel trambusto, il portafogli era sparito.

Non demordendo, l'uomo (un italiano di 71 anni) si è diretto verso la donna, dall'altro lato della strada, e l'ha affrontata dentro un bar. Ma quella gli ha aperto la propria borsa facendogli vedere di non avere il suo portafogli. Poi è uscita e si è allontanata assieme ai suoi amici.

I poliziotti hanno trovato addosso a lei varie bustine di ketchup e maionese, segno di una tecnica collaudata, e agli altri i 200 euro rubati all'uomo, oltre a 500 euro probabilmente frutto di altri borseggi. Tutti e cinque sono stati arrestati. Il giudice ha già disposto, per loro, la custodia cautelare in carcere. Si tratta di colombiani: due donne di 42 e 26 anni, di cui una con precedenti, e tre uomini di 41, 30 e 25 anni, di cui uno con precedenti.