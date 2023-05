Ruba 7mila euro di profumi nel negozio: arrestato mentre scappa

La spaccata e le manette, tutto nel giro di pochi minuti. Un uomo di 46 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì con l'accusa di furto aggravato dopo aver rubato profumi per un valore di 7mila euro in una profumeria della catena Marionnaud.

Il blitz del 46enne è andato in scena poco prima dell'una nel locale di via Giovanni da Milano, in zona Dateo. Il ladro, stando a quanto ricostruito dalla polizia, ha spaccato la porta d'ingresso, è entrato nel negozio e ha fatto incetta di profumi.

Col bottino in mano, è poi salito a bordo di una Fiat 500 per scappare, ma la sua fuga è durata molto poco perché è stato rintracciato, raggiunto e bloccato da una volante. Alla vista dei poliziotti, l'uomo non ha opposto nessuna resistenza. Le fragranze rubate sono state restituite ai titolari del locale.