Furti e rapine in casa a Milano, un ragazzo legato con un guinzaglio: presa la banda di ladri

Il colpo più cruento lo avevano messo a segno il 7 agosto del 2022. Via Arena a Milano, a due passi dalla Darsena e dai Navigli. A finire nel loro mirino quella notte era stato un ragazzo di 25 anni: tornato a casa, aveva sorpreso due rapinatori che lo avevano poi sequestrato, legato con un guinzaglio da cane ed erano fuggiti con il bottino. Adesso la fuga dei due, e di altri due complici, mentre un quinto è ricercato, è finita. I quattro ladri - tutti sudamericani tra i 25 e i 30 anni - sono infatti stati arrestati dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziati dei reati di sequestro di persona a scopo di rapina e furti in abitazione.

A incastrare la banda sono stati gli investigatori della squadra mobile, che hanno iniziato a indagare sui cinque proprio dopo il raid di via Arena. Al momento dell'arrivo delle volanti - allertate dai vicini che avevano sentito il rumore di un flessibile, usato per cercare di scardinare la cassaforte - i due erano infatti riusciti a far perdere le proprie tracce. E dopo quel colpo, preoccupati dall'eccessivo clamore mediatico, si erano addirittura spostati all'estero, continuando a mettere a segno furti anche lì.

Il resto della banda ha invece continuato a colpire fino a ottobre 2022, quando i tre "soci" sono stati sorpresi dopo un furto ed erano riusciti a fuggire dopo aver speronato un'auto dei poliziotti. Dopo le ricerche, due uomini sono stati presi a Milano, mentre un terzo è stato fermato in Francia nel marzo scorso. Il quarto uomo finito in manette è stato bloccato in Argentina e, dopo un'incredibile evasione, è stato rintracciato una seconda volta in Cile. Il quinto ladro è al momento ricercato.