Stazione Centrale, un furto e una rapina in meno di un'ora

Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver derubato una turista francese in Stazione Centrale a Milano nel pomeriggio di domenica 23 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 17, come riportato dagli agenti della questura. L'uomo si è avvicinato alla 23enne e le ha strappato di mano lo smartphone per poi scappare verso via Napo Torriani, ma è stato braccato e arrestato poco dopo da una volante della questura. Per lui, cittadino marocchino, sono scattate le manette con l'accusa di furto con strappo.

Poco dopo, intorno alle 18.30, un marocchino di 48 anni è stato arrestato in via Schiapparelli dopo aver strappato la collana d'oro a una 35enne italiana. Anche in questo caso il malvivente è stato braccato dagli agenti della questura. La 35enne vittima della rapina è stata medicata sul posto per alcuni graffi riportati in seguito alla violenza.